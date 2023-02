Onze joueurs, soit un peu plus de la moitié de l’effectif, étaient présents à l’annexe du stade Nelson Mandela de Baraki lors de l’entraînement de l’équipe du Sénégal au lendemain de sa qualification en finale du championnat d’Afrique des Nations.

Les Lions qui ont déjà oublié les clameurs de leur succès enregistré hier soir devant les Barea du Madagascar (1-0), ont repris le chemin de l’entraînement ce mercredi. Soit au lendemain de leur brillante qualification en finale du championnat d’Afrique des nations, une première dans l’histoire du football sénégalais.

Sur la pelouse de l’annexe du stade Nelson Mandela, 11 Lions dont les deux gardiens de but qui n’étaient pas titulaires contre les Malgaches étaient présents. Au programme de la séance du jour, échauffement puis petits exercices avec ballon pour les joueurs de champ et une petite opposition de quelques minutes. Blessé à l’épaule et forfait pour le reste de la compétition, Raymond Ndour a commencé à s’entraîner en solo. Les titulaires, eux, sont restés à l’hôtel.

Le Sénégal prépare donc sa première finale de l’histoire de cette compétition, prévue ce samedi contre le pays hôte, l’Algérie.

wiwsport.com