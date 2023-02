L’équipe nationale des moins de 17 ans affrontera l’Algerie, le Congo, et la Somalie dans le cadre du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations de cette catégorie. Le tirage au sort a eu lieu ce mercredi.

Ce mercredi matin, au lendemain des demi-finales du championnat d’Afrique des Nations édition 2022 qui se joue actuellement en Algérie, la Confédération africaine de football (CAF) a procédé au tirage au sort de la phase finale de la CAN des moins de 17 au cercle National de l’Armée à Alger. Les joueurs de Serigne Saliou Dia sont logés dans le groupe A.

Ça y est, l’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans connaît ses adversaires lors de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations de la même catégorie. Les Lionceaux de Serigne Saliou Dia devront notamment se défaire du pays hôte dans le groupe A. En plus de l’Algerie, les jeunes joueurs sénégalais affronteront le Congo, et la Somalie.

Dans le groupe B, on retrouve le Nigeria, le Maroc, l’Afrique du Sudet la Zambie. Enfin, la poule C, celle du tenant du titre, le Cameroun, s’annonce très disputée puisqu’on y retrouve aussi le Mali, le Burkina Faso et e Soudan du Sud qui va découvrir le tournoi.

Cette compétition qui se déroulera du 29 avril au 19 mai dans les villes d’Annaba, d’Alger et de Constantine, réunira des footballeurs nés le 1er janvier 2006 ou après. Pour rappel, le tirage a été effectué par la légende de la RD Congo Herita Ilunga.

Can U17, le Sénégal partage son groupe avec l’Algérie, Congo et Somalie. L’édition 2023 est prévue du 29 avril au 19 mai en Algérie. pic.twitter.com/dVHbbQn9M2 — Bijou Ndiaye 🇸🇳🇧🇫 (@AnthaBijou) February 1, 2023

