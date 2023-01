Les Lionnes sont arrivées hier à l’Aéroport Blaise Diagne (AIBD) avec un bagage particulier, la coupe de l’UFOA-A. Accueillies par certains responsables de la Fédération sénégalaise de Football, l’heure était aux félicitations, aux retrouvailles et aux réjouissances.

Il est 17h00, ce lundi, à l’Aéroport international Blaise Diagne. Le bus de l’équipe nationale sénégalaise de football est bien garé en face du terminal d’arrivée, entouré de plusieurs acteurs du football, notamment agents administratifs, responsables de clubs, dont Mathurin Dionou, coach de Génération Foot.

Assis sur les bancs, quelques membres des familles des joueuses venus pour célébrer, comme il se doit, le retour de nos vaillantes guerrières championnes de l’UFOA-A, sont dans une attente quasi oppressante. 17h30, les portiques s’ouvrent une énième fois, cédant le passage aux Lionnes et leur staff. Un tonnerre d’applaudissement retentit au sein de l’AIBD, la joie est visible sur les visages de la délégation qui revient du Cap-Vert.

Après les accolades, s’ensuivent des chants de réjouissances entonnés par l’équipe. Toutes, à tour de rôle, brandissent la coupe comme la preuve de la mission accomplie. Les différentes familles s’entremêlent pour célébrer, ne formant plus qu’une et même entité. Le drapeau sénégalais flotte sous la joie des joueuses et des supporters. L’ambiance attire quelques touristes fraichement débarqués. Ils se joignent aisément à la fête. Après tout, nous sommes au pays de la téranga. Entre deux pas de danse, la coupe passe de main à main pour une photo, histoire d’immortaliser cet exploit (victoire 1-0 contre le Cap-Vert en finale, dimanche).

La réelle star du jour, c’est le coach Mame Moussa Cissé, accueilli en héros par ses collaborateurs et sa famille. C’est le visage marqué d’émotion qu’il se livre à une séance de shooting photo avec ses protégées et ses admirateurs. Il est environ 18h05, quand le coach donne ses dernières directives aux joueuses : «Réjouissez-vous, reposez-vous et n’oubliez pas qu’on reprend les entraînements mercredi». Ce speech marquera le départ des Lionnes pour le siège de la Fédération de football.

