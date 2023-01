Mercredi, à partir de 12h (11h en temps universel), la Confédération africaine de football (CAF) procédera au tirage au sort de la phase finale de la CAN 2023 des moins de 17 ans dans ses locaux, au Caire.

A la veille de l’évènement, l’instance dirigeante du football africain a dévoilé les pots qui seront utilisés pour le tirage au sort afin de répartir les 12 qualifiés en trois groupes composés chacun de quatre équipes.

Comme pressenti, l’Algérie en tant que pays-hôte, le Cameroun en tant que tenant du titre, et le Nigeria, en tant que 4e de la précédente édition, héritent du statut de tête de série et ne pourront pas tomber dans le même groupe.

6 pays dans le pot 3

Comme ils ont participé à la dernière édition, mais sans sortir de la phase de poules, le Sénégal et le Mali sont placés dans le chapeau 2 en compagnie du Mali, vainqueur de la compétition en 2017. A l’inverse, le Congo, la Zambie, l’Afrique du Sud, le Burkina Faso, la Somalie et le Soudan du Sud ne bénéficient d’aucune protection particulière et héritent du chapeau 3.

La CAN U17 se déroulera du 29 avril au 19 mai prochains dans les villes d’Alger, Constantine et Annaba.

Les chapeaux pour le tirage au sort de la CAN U17

Pot 1 : Algérie, Cameroun, Nigeria.

Pot 2 : Sénégal, Maroc, Mali.

Pot 3 : Afrique du Sud, Burkina Faso, Congo, Somalie, Soudan du Sud, Zambie.

Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 TotalEnergies aura lieu le mercredi 1er février https://t.co/iksjC9UGfC — CAF Media (@CAF_Media) January 25, 2023

Afrik Foot