La Fédération sénégalaise de Tir et Chasse (FSTC) a organisé, samedi dernier, au Camp Abdou Diassé et au Bat arti des Mamelles, la compétition fédérale au pistolet à Air comprimé 10 m. Les deux tireurs du club KEEW, Justin Chen et Sokhna Niang, se sont hissés respectivement en tête du classement général dans les catégories hommes et dames.

Classé 2ème lors de l’épreuve du samedi 21 janvier, le tireur d’élite Justin Chen du club KEEW s’est hissé, samedi, sur la plus haute marche du podium face à 13 concurrents devant les cibles.

Sokhna Niang, la championne à la main chaude

En fait, le seul vainqueur séné- galais d’une compétition continentale dans cette discipline a montré à ses adversaires qu’il est le commandant du navire en plantant 550 plombs sur la cible. Il devance son dauphin du même club, Fadel Fall, de 25 points.

Le samedi 21 janvier, la tireuse Sokhna Niang avait terminé en tête du classement général avec 540 points. Samedi dernier, elle a mis la barre plus haut avec 5points de plus (545). La sociétaire du club de KEEW a usé de son expérience et de son efficacité pour damer le pion aux autres athlètes en lice. En fait, au Camp Abdou Diassé, la dame a ébloui les amateurs de ce sport qui demande une concentration maximale.

