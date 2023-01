C’est une bombe en Espagne dans ces dernières heures du mercato hivernal qui ferme ses portes ce soir à 00H. Pathé veut quitter le Rayo Vallecano et aurait fait l’objet d’une offre de 2 M€.

Partira, partira pas, Pathé Ciss aurait des envies d’ailleurs et l’aurait signifié à son club, le Rayo Vallecano. D’ailleurs, la presse espagnole informe ce mardi après-midi que le Sénégalais aurait fait l’objet d’une offensive venant de l’Allemagne. Une proposition de 2 M€ aurait été mise sur la table des dirigeants espagnols pour céder leur milieu de terrain sénégalais.

Si l’unanimité existe autour de l’existence d’une offre et les envies de départ de Pathé Ciss, l’identité du club ayant fait l’offre divise. Stuttgart et Schalke 04 sont les deux formations allemandes citées jusque-là. Tous ces deux clubs occupent respectivement les 15e et 18e places du championnat. A noter que le Rayo Vallecano espère une offre de 10 M€ pour Ciss pour l’avoir fait venir à Madrid contre la somme de 2 M€, il y a une saison et demie en provenance de Fuenlabrada.

🚨 💣 Bomba de @MarcosdVicente: Pathé Ciss quiere salir y ha traido una oferta de uno de los cinco últimos equipos de Bundesliga. ➡️ La oferta es de 2 millones, que es lo que pagó el Rayo por él, pero el club franjirrojo está pidiendo cerca de 10. pic.twitter.com/ZIcX0LQaKy — ADRV al día (@ADRValdia) January 31, 2023

