C’est cruel ce qui est arrivé à Pathé Ciss dans ce dernier jour de mercato. Alors qu’un accord a été annoncé entre les différentes parties à deux heures de la clôture du mercato, le transfert n’a pas pu se faire.

Le temps ! C’est tout ce qui a manqué à Pathé Ciss pour que son transfert vers l’Olympique Lyonnais se fasse. Sujet d’une offre tardive de l’OL ce mardi dernier jour du mercato hivernal, le milieu de terrain sénégalais restera finalement au Rayo Vallecano, au moins jusqu’en fin de saison.

Pourtant, un accord a été trouvé entre l’OL et le club espagnol autour de 6 M€ pour que l’international sénégalais rejoigne les Gones alors que son arrivée était attendue par Laurent Blanc. Mais en Espagne, on affirme que le club français avait formulé une offre de 7 M€ assortie de variables atteignant les 10 M€, mais que le Rayo en demandait 12 M€. De quoi capoter le deal espéré par Ciss et l’OL.

Ce qui est sûr, est que le joueur en personne n’a pas apprécié le comportement de ses dirigeants et l’a bien fait savoir devant la presse. « Ils ont été égoïstes et se sont mal comportés. Ils n’ont pensé qu’à leurs intérêts. Ils ont été irresponsables et irrespectueux avec moi », a martelé l’ancien joueur de Fuenlabrada.

❌Pathé Ciss n’ira finalement pas à Lyon, le président du Rayo a fait machine arrière au dernier moment, le joueur est déboussolé. 🗞@MarcosdVicente pic.twitter.com/XoAyALEwJu — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) January 31, 2023

