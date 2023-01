Toujours en quête d’un milieu défensif, l’OL a proposé une offre au Rayo Vallecano pour Pathé Ciss.

L’Olympique Lyonnais a un dernier objectif durant ce mercato. Après avoir réussi à faire venir l’ailier brésilien Jeffinho en provenance de Botafogo, Laurent Blanc a demandé un milieu défensif au profil bien déterminé : athlétique, grand et avec déjà une solide expérience. Problème, les heures s’amenuisent pour le club français afin de trouver sa perle rare avant minuit. Des joueurs ont été ciblés mais pour le moment c’est un échec sur toute la ligne. Personne n’est venu et les refus s’enchaînent.

Il y a eu une tentative pour Tiémoué Bakayoko (28 ans) mais ce dossier a fait un flop (Milan réclamait une indemnisation pour casser son prêt, ce que refusait de payer Chelsea). Et puis dans le clan de l’international français, on n’était visiblement même pas au courant. En parallèle, une proposition a été envoyée au Séville FC pour se faire prêté Fernando. Le Brésilien de 35 ans semblait ok pour venir chez les Gones seulement cette fois, l’obstacle est venu du club espagnol, qui ne souhaitait pas se séparer de son joueur.

L’OL a proposé 6 M€ au Rayo Vallecano

Ce n’est pas fini. L’OL prospecte toujours et d’après nos informations, c’est toujours du côté de la Liga qu’il faut regarder. Nous sommes en mesure de vous affirmer que les Lyonnais ont soumis une offre de 6 M€ au Rayo Vallecano pour tenter d’arracher Pathé Ciss (28 ans). Pour le moment, le club madrilène n’a pas encore répondu à cette proposition mais la porte n’est pas fermée du côté du joueur puisque la direction rhodanienne négocie en ce moment même avec le clan du Sénégalais, sous contrat jusqu’en 2025 avec le Rayo.

Pathé Ciss s’est révélé depuis qu’il a signé dans cette équipe (à l’été 2021). Titulaire au milieu de terrain avec son club, il a même été appelé par Aliou Cissé en équipe nationale sénégalaise pour disputer la Coupe du Monde. Non utilisé au premier match, remplaçant sur le second et titulaire lors du 3e match de phase de groupes et en 8e de finale, il est monté en puissance au fil de la compétition. Reste à savoir ce que le Rayo Vallecano va répondre à l’OL après cette première offre. Le temps ne joue pas en la faveur des Lyonnais.

