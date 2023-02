Sochaux Montbéliard a remporté une grosse victoire (4-0) ce mardi contre en Ligue2 contre Valenciennes. Le club de Rassoul Ndiaye conserve la deuxième place du championnat

Les Lionceaux consolident leur deuxième place de Ligue 2. L’ancien club dirigé par Omar a été sans pitié ce mardi en marge de la 21e journée de deuxième division française. Opposés à Valenciennes, les coéquipiers de Rassoul Ndiaye ont explosé la défense Valenciennoise qui a très vite cédé dès la 14e minute avec le but contre son camp d’Allan Linguet.

Six minutes plus tard, Tony Mauricio corse le score à 2-0 avant que Sochaux ne se décide à sceller le match avec deux autres buts signés Doumbia (64e) et Joel Dossou (87e). Titulaire dans cette rencontre, l’international U23 Rassoul Ndiaye a été remplacé à cinq minute de la fin du match. Avec cette victoire écrasante (4-0) Sochaux plus que jamais décidé à faire son retour en Ligue, continue sa lutte avec Bordeaux pour la deuxième place du championnat.

Les deux équipes possèdent le même nombre de points (36) à dix longueurs du Havre leader de la Ligue 2 Bkt.

🔚🤩 𝗟𝗲𝘀 𝗦𝗼𝗰𝗵𝗮𝗹𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗲𝗻𝗰𝗵𝗮𝗶̂𝗻𝗲𝗻𝘁 ! 👊 Trois jours après leur victoire face à l'ASSE, les Sochaliens s'imposent avec la manière à domicile face au @VAFC. 𝐁𝐫𝐚𝐯𝐨 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫𝐬 ! 4⃣-0⃣ #FCSMVAFC — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) January 31, 2023

Wiwsport.com