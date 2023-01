L’expérimentée joueuse sénégalaise, Doungou Camara a rejoint le club d’Al Ahly. Une nouvelle aventure après celle de Fleury Loiret HB pour la joueuse de 28 ans.

L’internationale sénégalaise, Doungou Camara vit une nouvelle expérience en Egypte. La Lionne s’est récemment engagée avec le club égyptien d’Al Ahly. Doungou n’a pas tardé à faire parler son talent après ses deux premières sorties.

Pour ses débuts sur les terres égyptiennes, Doungou Camara avec Yad Al Ahly, elle a disputé 15 minutes et marqué deux buts sur trois tentatives et fait une passe décisive. Lors de sa deuxième apparition contre Maadi, elle a participé en 30 minutes et a marqué un but sur deux tentatives et 3 passes décisives.

