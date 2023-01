Dans sa nouvelle aventure à Séville, Pape Gueye n’y sera pas seul. Il sera avec son ancien entraineur Jorge Sampaoli qui pourra l’aider dans son adaptation à la Liga et au football espagnol.

Prêté jusqu’à la fin de la saison par Marseille au FC Séville, Pape Alassane Gueye va retrouver son ancien entraineur à l’OM, Jorge Sampaoli. Une bonne chose pour l’adaptation selon le meilleur de terrain sénégalais qui a évoqué les retrouvailles avec le technicien argentin en Andalousie.

« Je tenais personnellement à remercier l’ensemble du staff, des joueurs et toutes les personnes qui travaille ici pour l’accueil qu’ils m’ont donné en arrivant. C’est vraiment touchant, je tenais à vous remercier que ce soit le président, Monchi (directeur sportif). Merci beaucoup. Sur Sampaoli? Je l’ai connu à Marseille. On a fait une grande saison avec ce coach parce qu’on est arrivé à se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc c’est un coach qui me connaît et je connais aussi. Je sais ses séances d’entrainemnt et je connais son staff. Cela facilite l’intégration. Maintenant j’ai hâte de commencer à jouer. Je me suis entrainé ce matin, les coéquipiers m’ont bien intégré et ça s’est bien passé » a déclaré Pape Gueye à l’occasion de sa présentation officielle.

Wiwsport.com