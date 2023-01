Connu pour son franc-parler, Diomansy Kamara, ancien feu follet des Lions, évoque l’avenir d’Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale du Sénégal dans un entretien avec Record.

« Sur la question d’Aliou Cissé ? Je n’ai absolument pas dit qu’il fallait qu’il rende le tablier. J’ai dit que nous avions eu une discussion personnelle entre lui et moi, Parce qu’on échange depuis des années et pas juste depuis la victoire à la CAN. Je lui avais conseillé de laisser l’équipe nationale parce qu’il avait, pour moi, atteint le maximum. Lorsque vous arrivez deux fois en finale de la CAN, que vous qualifiez deux fois le Sénégal en Coupe du monde avec une victoire finale historique pour le Sénégal, je pense qu’il est arrivé à la fin d’un cycle.

Aliou, moi je te conseille, à titre personnel, après la Coupe du monde, d’aller sur un autre challenge ou de prendre un peu de repos pour voir ce que tu as envie de faire. C’était un conseil que je fui avais donné. Et on avait pas mal discuté. Il était en réflexion. Finalement il a décidé de rempiler pour essayer de continuer à faire ce qu’il fait de mieux : gagner avec L’équipe nationale du Sénégal. », nous révéle Diomansy Kamara.

L’ancien international sénégalais poursuit : « C’est énergivore, ça demande beaucoup de sacrifices. C’est quelque chose de très compliqué quand vous arrivez au sommet de la montagne, le plus dur, ce n’est pas de monter, mais d’y rester. Moi, je pensais qu’il avait fait le tour de la question et c’aurait été bon pour lui, peut-être, d’avoir d’autres challenges Mais la réalité, c’est toujours celle du terrain, c’est l’entraineur qui la prend Moi, je vais continuer à le soutenir. Je le soutenais lorsqu’il était sous le feu des critiques et qu’il n’avait pas encore gagné. Ce n’est pas maintenant qu’il a gagné que je vais l’abandonner. Au contraire, on va continuer à l’accompagner même si je le répète, une nouvelle fois, je l’avais conseillé personnellement, d’aller chercher un autre challenge. On a même discuté récemment après ma sortie. Il n’y a aucune ambiguïté, aucun problème entre nous. On est tous Sénégalais, mais c’est vrai que parfois, il y a des des discussions qu’on peut avoir, des conseils qu’on donne. Après, chacun prend les décisions adéquates au bon moment. »

Avec Record