Romuald Rakotondrabe, le sélectionneur de l’équipe nationale locale du Madagascar a critiqué le corps arbitral du match perdu (1-0) contre le Sénégal en conférence de presse. Pour lui, son équipe devrait bénéficier d’un penalty.

“C’est difficile d’accepter la défaite comme aujourd’hui quand on se retrouve jusqu’en demi-finale. C’est dommage pour nous et pour le peuple Malgache mais on est trop fier de ce qu’on a fait jusqu’ici. Le Sénégal nous a posé beaucoup de problèmes. C’était très difficile de revenir après avoir encaissé un but matinal, juste 3 minutes du coup d’envoi. Dans la première mi-temps j’ai essayé de les remonter mais c’était très difficile il fallait trouver des mots justes pour les motiver. On a essayé de revenir au score mais on faisait face à une grande équipe sénégalaise. Je les félicite, j’ai pas vraiment l’habitude de parler de l’arbitrage mais je pense peut-être il y n’avait pas de Var. Je ne sais pas, mais désolé de le dire , pour moi il y’avait main. Je suis désolé mais je pense que l’arbitre n’était pas à la hauteur”, estime le sélectionneur à l’issue de la deuxième demi-finale du championnat d’Afrique des nations, édition 2022, remportée par le Sénégal grâce à l’unique but de Pape Amadou Diallo.

