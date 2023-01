Pour leur deuxième demi-finale, les Lions cassent déjà le plafond de verre. En battant Madagascar ce mardi soir (1-0), le Sénégal s’est qualifié pour la première fois de son Histoire en finale de CHAN.

L’Equipe Nationale du Sénégal est en finale du Championnat d’Afrique des Nations. Après leur succès face à Madagascar (1-0), les joueurs de Pape Bouna Thiaw sont tout proches de leur rêve d’écrire leur nom dans le palmarès de cette compétition. Le tout après un match très plaisant, où ils ont ouvert le score très tôt grâce à Pape Amadou Diallo mais ont encore péché à la finition, ce qui ne leur a pas permis de sortir de cette rencontre avec un score très large et de ne pas se créer des frayeurs.

Le scénario de cette demi-finale des Lions a été comme à l’accoutumée : une partie qui a beaucoup ressemblé aux quatre premières rencontres, plus particulièrement le quart de finale. C’est aussi parce que le sélectionneur a misé sur la continuité en remettant le même onze qui s’est défait de la Mauritanie. Virevoltants d’entrée de jeu et très tranchants sur les ailes, plus à droite qu’à gauche, les Lions ont vu Pape Amadou Diallo marquer un superbe coup de tête après un amour de centre de Mamadou Sané (5e).

QUELLE ACTION DE JEU, QUEL CENTRE DE MAMADOU SANÉ ET QUEL COUP DE TÊTE MAGNIFIQUE DE PAPE DIALLO 😍😍#TotalEnergiesCHAN2022 #SENMAD pic.twitter.com/5hSAtMZmJV — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤️ (@i_nmess) January 31, 2023

Le Sénégal peine à finir

Face à des Malgaches incapables de franchir la ligne médiane et qui, pressés très haut, commettaient beaucoup d’erreurs défensives, on pensait que Pape Amadou Diallo et ses partenaires allaient pouvoir rapidement plier le match, après une erreur de relance d’un défenseur malgache qui profitait à Cheikh Diouf pour envoyer une frappe instantanée qui passe tout juste au-dessus des cages adverses (18e). Séduisants dans le jeu et très haut sur le terrain notamment, le Sénégal accule son adversaire qui n’a tenté que depuis les 30 mètres.

La suite de la première mi-temps donnait beaucoup d’occasions pour les Lions. Mais Moussa Ndiaye (25e) et Pape Amadou Diallo (36e) ne concrétisaient pas face à un excellent gardien nommé Nina Razakanirina, alors que Madagascar, n’aura jamais réussi à inquiéter Pape Mamadou Diallo, qui a vécu une soirée tranquille dans ses cages. Voilà comment les Lions ont manqué à finir les Malgaches en première période.

Et puis encore, les hommes de Pape Thiaw ont emballé d’entrée la seconde période. Malheureux et peu chanceux sur plusieurs situations, Pape Amadou Diallo faisait pourtant très forte impression sur son côté gauche. Sur une magnifique percée (48e), l’attaquant de Génération Foot envoyait un superbe centre à ras de terre et au point de penalty malgache, mais le gardien Nina s’interpose avec son pied avant qu’un Sénégalais ne reprenne.

Transfigurés après qu’ils n’ont pas été cueillis par leur propre défenseur Razafindraibeharimihanta Nirina, proche d’un joli contre son camp (50e), ou encore par Moussa Ndiaye (60e) et Pape Amadou Diallo (70e), les Malgaches ont mis quelques frayeurs dans surface sénégalaise dans les dix dernières minutes. Mais la défense hermétique du Sénégal ne caquera jamais dans cette rencontre. Au final, les Lions s’imposent assez logiquement et atteignent la grande finale de ce Championnat d’Afrique des Nations. Ils iront chercher le titre, samedi 4 février (19h30 GMT), face à l’Algérie, pays hôte, qui a balayé le Niger (5-0).

wiwsport.com