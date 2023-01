Les Fennecs ont-ils tous leurs orteils en finale ? C’est le moins que l’on puisse dire. L’Algérie a réussi une première période de feu face au Niger, lors de la première demi-finale du Championnat d’Afrique des Nations. A la pause, les Algériens mènent 4 buts à 0 devant le Mena. Ayoub Abdellaoui (15e), Aimen Mahious (23e, 34e) et Katkoré (45e, csc) sont les buteurs.

HALF-TIME! ⏰

🇩🇿 Algeria 4-0 Niger 🇳🇪

What a first-half from the hosts! 😧#TotalEnergiesCHAN2022 | #ALGNIG pic.twitter.com/kzZ6Jr2YdN

— MARHABA (@CAF_Online) January 31, 2023