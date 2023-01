Largement vainqueur du Niger ce mardi (5-0), l’Algérie s’est qualifiée pour la finale de « son » CHAN.

Sans son gardien de but titulaire, Alexis Guendouz, suspendu, l’Algérie, en état de grâce en première période, s’est qualifiée pour la finale du Championnat d’Afrique des Nations en balayant le Niger (5-0). Les Fennecs, qui joueront leur toute première finale de l’histoire en CHAN, affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale entre le Sénégal et Madagascar (19h00 GMT).

Une des nombreuses et belles surprises de cette compétition, le Niger est tombé sur beaucoup plus fort. En l’espace de quelques minutes, le Mena a sombré et vu son rêve prendre une tournure cauchemardesque. Les Algériens ont survolé en menant 4-0 à la pause grâce à Ayoub Abdellaoui (15e), Aimen Mahious (23e, 34e) et un contre son camp d’Abdoulaye Katkoré (45e).

En seconde période, les Nigériens ont pu éviter que la note soit beaucoup plus salée. Ils ont réussi à contenir les Algériens qui n’ajouteront qu’un but par l’intermédiaire de Bayazid (83e). Une victoire donc tranquille pour l’Algérie, plus que jamais favorite pour succéder au Maroc. Mais pour ça, il faudra cravacher pour venir à bout du Sénégal ou de Madagascar, samedi prochain.

