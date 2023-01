Son retour se rapproche de plus en plus et son activité en rééducation en dit beaucoup. Alors qu’il pourrait manquer le match-aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Sadio Mané a retouché le ballon ce mardi.

Le moindre progrès dans sa rééducation est surveillé par les médias tellement son retour à la compétition est attendu. A quelques jours des échéances décisives comme le retour de la Ligue des Champions avec le choc Bayer – PSG, Sadio Mané a repris la course et retouché au ballon. Comme quoi son retour n’est plus qu’une question de jours.

Dans une vidéo publiée sur les comptes du club, le Ballon d’Or africain fait ses exercices avec le ballon. A deux semaines du match aller face au Paris Saint-Germain, le Sénégalais devrait tout de même manquer ce premier acte face aux Français. Pour l’heure, le revoir avec le ballon est déjà une bonne nouvelle pour Julian Nagelsmann et le Bayern Munich.

wiwsport.com