Le FC Seville et l’Olympique Marseille ont trouvé un accord ce lundi pour le transfert du milieu de terrain de 24 ans. Pape Gueye sera prêté jusqu’à la fin de la saison. Arrivé hier en Espagne, le Lion de la Téranga s’est entretenu avec le site du club où il raconte sa discussion avec le coach Sampaoli et son envie de jouer le plus rapidement possible.

Son ressenti

Je suis très content de rejoindre le FC Seville. C’est un très grand club en Espagne. Je suis très fier et j’ai hâte de commencer l’aventure et de rejoindre mes coéquipiers. Je passe un bon mois avec mon anniversaire il y’a quelques jours et cette signature au FC Seville. Aujourd’hui, je suis très content.

Sur l’accueil

Je suis très content de l’accueil, de toutes les personnes qui travaillent au club. Du président à Monchi, de toutes les personnes qui m’ont aidé. Je me sens déjà chez moi. Ils ont fait tout le nécessaire pour que je me sente chez moi. J’ai visité le musée, le stade, les vestiaires. Je savais que c’était un club historique mais d’y être. J’ai hâte de commencer le travail.

La discussion avec Loic Badé

J’ai joué avec Loic Badé, c’est un bon ami à moi. Il m’a parlé en bien du club meme si je savais déjà que c’est un grand club avec d’énormes joueurs. C’est un bon ami à moi. C’est quelqu’un de très bien. Moi j’ai joué avec lui au Havre. Je suis très content de le rejoindre. Il m’a parlé du club. Je le tenais au courant de la situation. Je vais à nouveau jouer à ses cotés. Je suis très content de le revoir. Je suis très content pour lui pare que je regarde les matchs de Seville et il fait d’excellents matchs. Il a regagné de la confiance. Il m’a dit que si j’étais amené à venir dans le club, j’allais progresser avec le coach Sampaoli que je connais déjà.

L’intégration

Je suis quelqu’un de très simple. Je ne pense pas qu’il y’aurait des difficultés à m’intégrer. Et j’espere que je vais el faire le plus rapidement possible pour bien me sentir sur le terrain.

La relation avec le coach

Sampaoli est un coach que j’ai eu l’année dernière à Marseille. On a fait une très grande saison ensemble parce qu’on était qualifié pour la ligue des champions. C’est un coach que je connais. Il me connaît et ca va faciliter l’intégration je pense. J’ai énormément progressé à ses cotés. Donc, aujourd’hui, je le rejoins. Et j’espére continuer à progresser, à jouer. Je suis très content d’être à ses ordres.

La discussion avec Sampaoli

Oui, j’ai eu une discussion avec le coach, c’est bien de l’avoir fait. Il m’a dit qu’il comptait sur moi. Il voulait me faire venir à Seville parce qu’il sait ce que je suis capable de faire, d’apporter sur le terrain. Donc, s’il fait appel à moi, il sait que je peux aider l’équipe. Il m’a dit à quel point, il aimerait me faire jouer, comment l’équipe joue. C’était bien pour lui parce que je connaissais ses entraînements, comment il fonctionnait son staff. Donc, voilà, ce n’est que de bonnes choses.

Ses qualités

J’ai des qualités qui, depuis que je suis petit, j’essaie de travailler dessus. Je suis quelqu’un qui peut récupérer beaucoup de ballons. J’ai une bonne qualité de passes. J’essaie d’être le plus complet possible. Et ce que je peux apporter, je pense que c’est de l’agressivité tout en ayant une bonne technique. Je suis jeune, j’aime bien courir, récupérer des ballons et aider mes partenaires. J’espére que j’aurais toutes les chances de mon coté pour faire la meilleure saison possible.

Le championnat espagnol

Comme je vous ai dit, je regarde beaucoup de matchs en Espagne. C’est un football qui me plaît. Pratiquement, toutes les équipes essaient de ressortir le ballon, de jouer court. Il y’a enormément de techniques. Donc je pense que je peux m’adapter avec de très bons joueurs, cela facilite l’intégration en match comme à l’entraînement. Je vais essayer d’apporter mes qualités que j’utulisais en Ligue 1 pour La Liga. J’espere que tout va bien se passer.

