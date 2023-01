Championnes du tournoi UFOA-A 2023 , les Lionnes ont été louées par leur sélectionneur Mame Moussa Cissé qui a émis la volonté de ne pas dissocier ce sacre du foot féminin aux résultats enregistrés dans les autres catégories du football sénégalais.

En venant à bout du Cap-Vert pays organisateur de tournoi UFOA-A ce dimanche (1-0), l’équipe nationale féminine du Sénégal a bouclé en apothéose un tournoi dominé de bout en bout. Meilleure attaque de la compétition (17 buts) et meilleure défense du tournoi (1 but encaissé), les joueuses de Mame Moussa Cissé ont réussi un parcours mémorable avec cinq victoires en autant de matchs pour décrocher le titre. Un sacre qui est dans la lignée des récentes victoires du Sénégal dans ses différentes catégories notamment chez l’équipe A qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2022 au Cameroun et l’équipe locale qui retrouve le dernier carré du CHAN.

« Le football féminin ne devrait pas être déconnecté de ces performances. On a beaucoup travaillé avec cette équipe. Et les résultats commencent à suivre. Il y a un bon potentiel dans cette équipe. Mais tout cela n’est que le fruit du travail que nous avons effectué. C’est important pour le football féminin sénégalais de remporter des trophées d’autant plus que la Fédération sénégalaise de football a fait beaucoup de sacrifices pour mettre l’équipe dans les meilleures conditions de travail » a indiqué Mame Moussa Cissé à l’APS.

En direction des barrages de la Coupe du monde féminine au Nouvelle-Zélande, du 17 au 23 février 2023, le technicien sénégalais affirme que cette victoire dans le tournoi UFOA-A est une excellente préparation avant de défier le Chili et Haiti. « Nous sommes très contents d’offrir au peuple sénégalais un nouveau titre, surtout dans la perspective des barrages » .