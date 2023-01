Les choses passent vite en Angleterre dans ces dernières heures de mercato et Everton ne déroge pas à cette règle. En effet, quelques jours après avoir limogé Lampard, le board des Toffees n’a pas tardé à lancer l’opération maintien pour sa formation. Everton a un nouveau coach.

Ce lundi, le club de Liverpool a officialisé l’arrivée de Sean Dyche sur le banc en remplacement à Frank Lampard. « Cela commence par la sueur sur le maillot, l’effort et le retour à certains des principes de base de ce que l’Everton Football Club représente depuis longtemps », s’est prononcé Dyche. Alors que les Toffees sont actuellement à la 19e position du classement de la Premier League, l’ex patron de Burnley aura la lourde mission de maintenir le club emblématique en élite anglaise.

Official, confirmed. Sean Dyche signs as new Everton manager to replace Frank Lampard. Contract until June 2025. 🚨🔵🤝🏻 #EFC

“There is quality in this squad. But we have to make them shine”, Dyche says. pic.twitter.com/wBQRZc3RBi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2023