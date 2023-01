A la veille d’affronter le Paris FC en championnat de Ligue 2, Henry Saivet a sonné la révolte pour son équipe de Pau FC qui reste sur une dynamique négative.

En conférence de presse ce lundi, Henry Saivet était accompagné de son entraineur Didier Tholot pour aborder le match de la 21e journée de Ligue 2 mardi contre Paris FC. Le milieu de terrain sénégalais a ainsi confié qu’il fallait faire un bon résultat face aux parisiens alors que Pau Football Club reste sur une série de cinq matchs sans victoire en championnat.

« C’est une série qu’il faut vite arrêter. C’est à nous de faire ce qu’il faut pour basculer dans une autre série positive. On doit la faire car ça va nous donner plus de confiance et nous permettre d’aller plus haut dans le classement » a déclaré Henry Saivet. De son coté Didier Tholot a déclaré qu’il y’avait une évolution des joueurs et une confiance qui commence à s’installer. « J’ai senti un réel plaisir de les voir évoluer comme ils ont évolué. Quand tu sais que le football marche aussi par la confiance et par le plaisir que tu peux engendrer à tes joueurs. C’est de bonne augure » a t’il affirmé.

A ce stade de la saison, Pau FC se situe à la 15e place de ligue 2 et doit faire un résultat positif en déplacement ce mardi chez le onzième Paris FC.

