Diamono a enregistré sa 2ème victoire de rang contre Djadji Sarr (28-24), samedi lors de la 2ème journée du championnat national féminin de hand-ball au stadium Amadou Barry.

Diamano est décidément un prétendant pour le titre. Après sa victoire surprenante contre Diisoo pour son entrée en lice, la bande à Sokhna Ndoye est restée sur sa dynamique. En effet, elle a pris le dessus (28-24) sur Djadji Sarr, pourtant vainqueur lors de la 1ère journée. Avec cette nouvelle victoire, les partenaires de la gardienne de but, Awa Cissé, occupe seule le fauteuil de l’élite avec six points sur six possibles.

Diisso relève la tête Après sa défaite d’entrée, Diisso était attendu pour le réveil ce samedi dans l’enceinte d’Amadou Barry. C’est chose faite. Le finaliste de la saison écoulée, a dompté l’Olympique de Diourbel (32-29). L’ancienne équipe du coach Chérif Tall, est classée 3ème avec 4 unités, tandis que sa victime du jour est 7ème avec deux points.

Malgré sa défaite face à la Renaissance de Tivaouane (27-28) au stade Lat Dior de Thiès, le Dakar Université Club (DUC) est positionné à la 2ème place avec quatre points glanés.

La deuxième journée sera clôturée mercredi au stadium Amadou Barry. Et l’équipe de Golf fera face à la formation de l’ISEG.

Stades