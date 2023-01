De Papy Djilobodji à Nampalys Mendy ou encore Boulaye Dia, la semaine écoulée a vu briller plusieurs Sénégalais dans les Championnats européens (D1 & D2). Voici notre Team Of The Week, sous la forme d’un 3-5-2.

ALFRED GOMIS, rassurant

Un plaisir de le revoir sur un terrain de football avec un maillot de club après plusieurs mois au placard au Stade Rennais. Arrivé à Como sous la forme d’un prêt vendredi, le portier de 29 ans a joué son premier match avec le club italien au lendemain de sa signature. Aligné d’entrée contre Brescia, Gomis n’a certes pas eu énormément de travail à faire dans cette rencontre, notamment face à une équipe réduite à 9, mais il s’est quand même montré très rassurant dans sa surface, sur les sorties aériennes et sur deux tentatives de l’équipe adverse. Un retour parfait en Serie B.

AMADOU MBENGUE, impressionne encore

Paul Ince a sans doute regretté de ne pas l’avoir titularisé en misant un peu plus sur l’expérience. Entré en jeu contre Manchester United, à 20 minutes de la fin, à l’occasion du quatrième de FA Cup, le jeune défenseur international U23 a donné tort à son entraîneur. Si Reading FC perdait 3-0 à son entrée, il a apporté du calme à la défense des Royals. Il a même réussi à sauver l’honneur en marquant un magnifique coup de tête peu après avoir foulé la pelouse d’Old Trafford. Un joueur prometteur qui ne cesse d’impressionner à chaque fois qu’il en a l’occasion de le faire.

MOMO MBAYE, solide

Remis dans le onze titulaire de Cadiz face à Mallorca (victoire 2-0) samedi, le géant défenseur de 24 ans n’a pas déçu son entraîneur, bien au contraire. Impérial dans tous les compartiments, il a sans doute disputé l’un de ses meilleurs matchs depuis qu’il joue avec l’équipe première du club andalou. Il a parfaitement muselé le « pirate » Vedat Muriqi, avec un jeu aérien impeccable qui lui a permis de remporté nombreux de ses duels. Il a véhiculé de la sérénité dans la défense cadista et a été utile jeu au pied. Il devrait forcément bénéficier plus de temps de jeu dans les semaines à venir.

PAPY DJIOLOBDJI, en patron

On a eu du très grand Djilo pour permettre à Gaziantep de mettre fin à une série de sept matchs sans victoire en Championnat. Face à Ankaragucu (2-0), samedi, le défenseur de 34 ans a livré un match de classe. Infranchissable défensivement, tel un vrai roc, il a été un poison pour la défense adverse. Déjà très proche de marquer peu avant la pause (40e), il a débloqué le score pour Gaziantep dès la reprise. Très bon dans la relance et hyper solide dans les airs comme au sol. Un vrai leader dans l’équipe d’Erdal Gunes, une pièce indispensable qui apporte pratiquement de tout.

YOUSSOUF SABALY, parfait

Titulaire contre Getafe samedi, l’arrière-latéral droit aura été d’un grand apport pour le Real Betis. Jamais mis en difficulté défensivement, que ce soit par Juan Iglesias ou Portu, il a apporté du danger et du surnombre offensifs dans ses multiples projections en attaque, avec deux tentatives lointaines qui passent au-dessus des camps du gardien de Getafe David Soria. Il a touché énormément de ballons (81), réalisé 3 tacles, 1 interception, remporté 7 duels contre 10 et réussi 88% de ses passes (38/43). Comme ce joueur qui déçoit très rarement ses différents entraîneurs.

NAMPALYS MENDY, précieux

Si on le perd souvent de vue, c’est seulement parce qu’on ne lui donne pas pleinement sa chance de s’exprimer. Ce qui est en train de changer un tout petit peu ces derniers temps quand on sait que le Champion d’Afrique a enchaîné quatre titularisations d’affilées tous terrains confondus. La dernière en date ? Samedi face à Walsall en FA Cup. L’international sénégalais a été très utile là où se situe son rôle. Il a bien su casser les lignes, vital sur certaines interceptions et duels. Avec un taux de réussite de 96% (69/72) en passes sur ses 84 ballons touchés, il a réussi à décaler Kelechi Iheanacho sur le but victorieux des Foxes.

BADOU NDIAYE, constant

Indispensable depuis son arrivée à Adana Demirspor, Pape Alioune Ndiaye a encore fait montre de son talent, samedi, lors de la victoire 2-1 à Sivasspor. Sa récupération depuis le milieu de terrain et sa chevauchée sur l’ouverture du score ont rendu service à la formation de Vincenzo Montella. Avec ses nombreuses projections, le milieu de terrain a donné du tonus, avec beaucoup d’envie et de détermination. Sa remise de la tête sur un corner a débouché à une passe décisive pour Babajid Ankintola sur le 2-0 des siens.

ISSA SOUMARE, virevoltant

Porté par son jeune ailier, Quevilly-Rouen a retrouvé le sourire en s’imposant 3-1 samedi devant le Paris FC. Très remuant sur son côté, le joueur de 22 ans a fait mouche de par ses accélérations, dont celle à la 15e minute où il délivre une belle passe décisive à Gustavo Sangaré sur l’ouverture du score du QRM. A 2-1 à la 87e minute, il a tué le suspense en marquant sur penalty.

ALIOUNE NDOUR, sans démériter

Titulaire en Jupiler Pro League contre le Club Brugge dimanche, l’ancien joueur de Haugesund a beaucoup pesé dans la défense brugeoise malgré la défaite des siens. D’ailleurs, c’est lui qui égalisait pour Zulte Waregem en se montrant vif pour déposer au fond des filets un ballon remis dans ses pieds par Clinton Mata. Avec cinq tirs, dont trois cadrés, il pouvait certainement être le grand bonhomme de ce match avec un peu plus de chance. Il a débordé, servi ses coéquipiers, comme sur un bon centre pour Jelle Vossen (56e). Lui et son équipe méritaient clairement un meilleur résultat.

Super BOULAYE

Si la Salernitana a mis fin à une série de sept matchs sans victoire en battant Lecce vendredi (2-1), c’est en grande partie grâce à un énorme Boulaye Dia. L’attaquant sénégalais s’est parfaitement démarqué et a porté son équipe dans cette rencontre. Et ce, dès l’entame. Sur un mauvais renvoi de la défense adversaire, il a fusillé Wladimiro Falcone en enchaînant d’une frappe limpide et imparable. Il est aussi à la passe pour Vilhena sur le 2-0 des siens. En plus d’avoir été décisif et percutant (4 dribbles réussis), Dia a été généreux dans les efforts.

JAMAL THIARRE, en sauveur

Entrée en jeu en seconde période, l’attaquant de 29 ans aura été le bonhomme d’un match nul à l’arrachée du Havre AC sur la pelouse d’Amiens (1-1), samedi. Jamal s’est montré à son avantage en touchant beaucoup de ballons (13) en l’espace de quelques minutes et ne manquant aucune de ses 5 passes dans cette rencontre. Il a égalisé pour la HAC à la 88e en marquant d’une belle reprise acrobatique une déviation de la tête de Gautier Lloris.

