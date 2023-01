Le sous marin jaune a coulé ce lundi face au Rayo Vallecano. Les coéquipiers de Pathé Ciss se sont imposés contre Villareal sur la plus petite des marges.

Les hommes d’Andoni Iraola se relèvent de leur revers concédé lors de la précédente journée contre la Real Sociedad (2-0). En effet ce lundi le Rayo Vallecano s’est défait du cinquième de Laliga, Villareal (0-1) sur son terrain du stade Madrigal.

Titulaire, le milieu de terrain sénégalais Pathé Ciss a été remplacé à la 63e minute alors que le score était nul et vierge. Sept minutes après sa sortie, le Rayo a trouvé la faille grâce à un but de Sergio Camello (70e). Les protégés de Quique Setien ne réussiront pas à revenir à la marque et se font piéger à domicile (0-1). Avec ce succès, les coéquipiers de Pathé Ciss sont 7e au classement avec 29 points à deux longueurs de la 5e place occupée par Villareal.

⚡️ ¡FINAAAAAL EN VILLARREAL! (0-1)

¡Enorme victoria en el Estadio de la Cerámica!

⚽️ @9Camello Buen viaje de vuelta a casa a los rayistas desplazados.#VillarrealRayo #VamosRayo pic.twitter.com/lPGPWOy9Dv — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 30, 2023

