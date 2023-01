La Coupe du président de la Fédération sénégalaise de Judo et Disciplines associées a vécu samedi au Dojo national. Au bout des combats, les filles de DUC ont se sont taillées la part du lion, tandis que les Militaires de l’ASFA ont dicté leur loi chez les hommes.

Devant un parterre d’officiels, des membres de la FSJDA, de la famille du judo et un public venu en masse, le Dojo national a encore vécu des moments forts de judo, samedi. Lors de la Coupe du président de la FSJDA, évènement annuel du judo sénégalais, les combattants ont rivalisé d’ardeur et de technique. Entre ippons ou victoires éclair, combats à l’usure, les athlètes ont séduit l’assistance aussi bien de par leur technicité que de par leur engagement.

Au terme des compétitions, les judokates de DUC ont imposé leur diktat. Sur les six finales, Anna Siga Faye est ses coéquipières se sont adjugé quatre médailles d’or. En effet, Leyla A. Sonko (-57 kg), Aïda Ndiaye Faye (-63 kg), Anna Siga Faye (-70 kg) et Khadija Sonko (-78 kg) ont toutes terminé sur la plus haute marche du podium dans catégories respectives. Les combattantes d’Amajelo, avec trois médailles, dont une en or, arrivent en deuxième position.

Du côté des hommes, ASFA a la vedette à leurs concurrents. Les Militaires ont glané cinq médailles, dont deux en or. Ils sont suivis par UGB qui a, elle-aussi, récolté deux médailles d’or.

