Ce lundi, en conférence de presse, veille de la demi-finale entre le Sénégal et le Madagascar, le sélectionneur de l’équipe des « Barea » Romuald Rakotondrabe qui a reconnu que son adversaire est favori, estime toutefois que son équipe va aborder cette rencontre avec beaucoup de détermination.

Mardi à 19h GMT, au stade Nelson-Mandela de Baraki, pour le compte de la demi-finale du Championnat d’Afrique des nations CHAN, l’une des équipes surprises de cette compétition, le Madagascar va défier les Lions Locaux. Un adversaire coriace selon le sélectionneur des Barea qui s’attend à un match difficile. “Nous passons à une autre étape, le Sénégal est une équipe forte physiquement et agressive, nous devons être forts mentalement et concentrés pendant le match. Nous avons préparé ce rendez-vous surtout sur le plan mental. Les Sénégalais ont une excellente défense, ils sont favoris, mais ça se jouera sur des détails. Ce sera du 50/50, le plus appliqué. Pour gagner ce match, il faut être costaud et concentré, la moindre erreur se payera cash. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Le Sénégal avait gagné la CAN l’année dernière, c’est une grande nation de football en Afrique. Il s’agit de notre première participation au CHAN, nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé jusque-là, le match sera difficile mais ce sera du 50/50″, estime le technicien.

S’agissant de la clé du match qui déterminera le billet pour la finale du championnat d’Afrique des Nations, Romuald Rakotondrabe mise sur « l’état d’esprit est le plus important. Il faut trouver les mots justes pour motiver les joueurs avant cette rencontre.”

L’autre détail qui risque d’être déterminant selon l’entraîneur est le jour de plus de récupération que compte le Sénégal par rapport à ses joueurs. “Le Sénégal peut être avantagé par le fait d’avoir un jour supplémentaire de récupération que nous, j’espère que mes joueurs seront plus frais physiquement » admet-il, avant de conclure : « Nous venons de loin, on va rendre notre peuple fier de nous, les joueurs vont faire le maximum pour le rendre encore plus fier. Les supporters malgaches attendent impatiemment le match de demain« .

wiwsport.com