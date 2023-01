Les Lions Locaux défieront le Madagascar en demi-finale du championnat d’Afrique des Nations. Ils auront à faire avec la meilleure attaque de la compétition, déjà 8 buts au compteur. Invité à s’exprimer sur Malgaches, Joseph Senghor, coach adjoint de Pape Thiaw estime que les coéquipiers de Cheikh Omar Ndiaye qui vont devoir trouver un moyen de contrer Jean Yvon et sa bande, devront commencer par « gagner les rapports de force ».

Qu'est-ce qu'on peut retenir de la séance d'aujourd'hui (hier) ?

C’est une séance de reprise dans un premier temps on a repris la course pour reconditionner les joueurs sur le plan physique ensuite on a révisé nos circuits parce que contre la Mauritanie on a été assez agressé on a perdu trop de ballon donc pour remettre la confiance on les a laissés jouer pour qu’ils sentent le jeu, multiplier les passes réinstaller la confiance qu’on retrouve nos fondamentaux revoir notre organisation défensive quand on a pas le ballon.

Votre prochain, le Madagascar est une équipe redoutable, quel sera le facteur déterminant de ce match ?

L’équipe du Madagascar locale n’est pas comme l’équipe A c vrai que le nom n’est pas trop ronflant mais c’est une belle équipe. On a eu l’occasion de les suivre encore hier, ils sont généreux dans l’effort et techniquement aussi si on les laisse jouer. Ce qui sera déterminant dans ce match c’est l’envie d’aller en finale et nous on a envie de rester dans ce tournoi donc ce sera un défi et une motivation. On a regarder l’adversaire et on va les empêcher de faire ce qu’ils font bien c’est-à-dire manier le ballon, combiner et décalé sur leurs joueurs qui vont vite sur les côtés. Je crois que contre la Mauritanie on avait dirigé le match même si on avait pas la possession on les a empêchés de faire ce qu’ils voulaient faire et je crois que contre Madagascar on sera moins agressé par l’équipe de la Mauritanie était plus agressive et cette équipe est plus joueuse.

Le Madagascar est l’équipe qui a le plus de buts marqués dans ce tournoi, qu’est-ce qui faut aux sénégalais pour les empêcher de scorer ?

Donc on va essayer de faire ce qu’on a envie de faire c’est-à-dire dérouler le jeu et jouer sur leurs points faibles Oui comme je vous ai dit c’est une équipe équilibrée qui joue très bien au ballon, ils construisent le jeu et à la finition ils sont pas maladroits mais nous derrière aussi on est solide on a pris un seul but donc on va essayer de gagner les rapports de force devant, au milieu et derrière, essayer de couper les ponts et les empêcher d’arriver sur nos derniers tiers en récupérant plus haut le ballon et dérouler notre jeu. On a une très bonne défense et ils sont la meilleure attaque je crois donc il faut gagner le rapport de force et essayer d’être efficace devant je crois que ça va se jouer dans les deux surfaces, au milieu c’est deux équipes qui jouent donc il faut être efficace dans notre surface et dans leur surface.

