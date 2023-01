Ancien international de football et consultant à la RTS, Cheikh Sidy Bâ s’est prononcé sur la demi-finale du CHAN entre le Sénégal et le Madagascar. Selon lui, ce sera une rencontre très équilibrée.

Dans le dernier carré pour la deuxième fois de son histoire après 2009, le Sénégal veut maintenant aller au bout et décrocher son premier titre en Championnat d’Afrique des Nations. Ce mardi au stade Nelson Mandela de Baraki, les Lions locaux devront se défaire des Baréas pour atteindre cet objectif. Une tâche qui s’annonce compliquée si on en croit à Cheikh Sidy Bâ qui trouve que ce match sera du 50/50.

« C’est une demi-finale de CHAN, c’est du 50/50. Chaque équipe a sa chance. Il faudra être rigoureux, empêcher les individualités malgaches à prendre confiance dans le match, en étant agressif dans le marquage, resserrer les lignes, mettre de la densité au milieu et être efficace dans le dernier tiers » a t’il indiqué dans des propos relayés par SudQuotidien.

Par ailleurs, le DTN du Jaraaf de confier toutefois que l’équipe malgache est beaucoup plus complète que celle du Sénégal qui montre des lacunes offensivement depuis le début de la compétition. « Sur l’ensemble du tournoi, le Madagascar est plus constant. Ils ont un équilibre offensif et défensif. Ils ont un bon bloc défensif et sont offensivement efficace. Tandis que le Sénégal est bon défensivement mais n’est pas constant offensivement. Sur le plan de jeu, on reste sur notre faim. La qualité de jeu laisse à désirer et certains joueurs du Sénégal ne sont pas performant. Mais le Sénégal peut bien remporter cette rencontre face au Madagascar » a t-il ajouté.

Wiwsport.com