Enfin une bonne nouvelle pour Bouna Sarr resté longtemps loin des terrains. Opéré du genou suite à sa blessure au genou le 03 septembre 2022, le latéral sénégalais des bavarois est revenu à l’entraînement collectif du Bayern Munich ce lundi a informé Bayern & Germany.

Privé de coupe du monde avec les Lions du Sénégal, le champion d’Afrique n’a pour le moment disputé le moindre match avec son club cette saison. Néanmoins, il a été sur le banc lors de trois des quatre premières rencontre du Bayern en championnat. C’était contre VfL Wolfsburg, Bochum Vf et le Borussia M’gladbach.

Bouna Sarr has resumed team training today for the first time since his knee surgery in September [fcb] pic.twitter.com/Lcxm3xbkPJ

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 30, 2023