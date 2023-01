Malgré qu’il soit révolté après une erreur d’arbitrage qui a couté la victoire et donc la qualification au Sénégal, le sélectionneur des Lionceaux Bayel Moussa Tounkara « Baba Galé » s’est félicité de prestation livrées par ses poulains battus dans les derniers instants du match par la Côte d’ivoire. Mais il n’a pas manqué de fustiger l’arbitrage du match.

Le Sénégal n’ira pas au Kenya pour participer au Trophée Barthes de la CAN U20. Défaits sur le fil par la Côte d’ivoire (23-27) dans une situation polémique au stade Lat Dior ce samedi, les Lionceaux peuvent compter sur le soutien de leur sélectionneur pour se relever de ce coup au moral. « D’abord je félicite mes joueurs ainsi que l’ensemble de la Fédération qui ont su contribuer à cette réussite. Nous avons perdu sur une erreur d’arbitrage flagrant. Le règlement est clair la dessus, si on cherche la touche et qu’on sort le ballon, la possession doit nous revenir. L’arbitre de touche l’a signalé et normalement nous devrions récupérer notre touche et laisser passer les secondes et gagner ce match. Malheureusement l’arbitre ne l’a pas vu de cette manière (…) C’est grave d’avoir un arbitre de niveau 3 commettre ce genre d’erreurs basiques à ce niveau de la compétition. » s’est plaint Baba Galé qui annonce le Sénégal va déposer un recours

« Le règlement nous permet de faire un recours et nous allons le faire avec notre team manager. Le match ? En première mi-temps on a eu un peu de mal mais en deuxième mi-temps on a apporté de la fraicheur. C’était un match avec des temps forts pour les deux équipes. La différence de gabarit s’est fait sentir mais on a su réagir. Nous étions meilleurs sur les mêlées et pack, eux étaient plus forts au niveau des 3/4. Mais c’est dommage parce que l’arbitre ne nous a pas du tout aidé » se désole le sélectionneur des Lionceaux.

Par ailleurs, Baba Galé a remercié les supporters sénégalais venus en masse à Thiès pousser les Lionceaux. « Cela montre que le Rugby progresse au Sénégal. Si vous regardez bien, il y’a une forte présence de la petite catégorie issue des écoles de rugby des différentes régions du pays. Nous avons besoin de ce soutien pour que le sport continue d’aller de l’avant »

Wiwsport.com