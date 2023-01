Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire a donné son analyse de la victoire de ses protèges face au Sénégal ce samedi (23-27) dans le cadre du match de repêchage qualificatif pour la CAN Nairobi 2023.

Gaoussou peut s’estimer heureux d’éliminer le Sénégal sur ses terres à quelques secondes de la fin de la rencontre. Les Éléphanteaux ont décrocher le dernier ticket pour le trophée Barthes ce samedi devant le public sénégalais au stade Lat Dior. Une qualification obtenue au bout d’un match palpitant mais polémique suite à une erreur d’arbitrage en toute fin de partie.

« Je trouve que c’était un très bon match, engagé et les deux équipes ont donné le meilleur d’elles-mêmes. Après ca s’est joué à une action vers la fin. Mais je dis bravo au Sénégal parce qu’ils n’ont pas démérité et ils nous ont posé beaucoup de problèmes notamment en mêlées. La clé de la victoire a été qu’on a une équipe plus joueuse derrière et on a demandé aux joueurs d’écarter vite et de marcher les extrémités. C’est ce qu’on a fait et on a marqué sur les premières actions. Puis on a pris un carton jaune et les sénégalais sont revenus au score avec un très bon jeu en avant. Mais pour nous, la différence s’est fait derrière. Erreur d’arbitrage ? C’est une action confuse selon les sénégalais et une bonne action selon les ivoiriens. Quel que soit le sport, on a un arbitre et il a toujours raison. Imaginez que cela tombe sur nous, les sénégalais diront que nous sommes des mauvais perdants. L’erreur fait partie du jeu et même si l’arbitre a fait une erreur, la Côte d’ivoire mérite sa victoire » a t’il fait savoir.

Si le Sénégal a promis d’introduire un recours pour signaler l’erreur de l’arbitre, pour Dao Gaoussou , cela n’en vaut pas la peine. « Ils vont faire recours pourquoi ? pour pouvoir rejouer le match alors que le commissaire du match a validé le score du match. Après ils sont aussi le droit de faire un recours et nous aussi on fera recours et on verra où cela va nous mener » a conclu le sélectionneur de la Côte d’ivoire.

Wiwsport.com