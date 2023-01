Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Guédel Ndiaye a été stupéfait suite à une erreur d’arbitrage en fin de match qui a coûté la victoire au Sénégal face à la Côte d’ivoire en match de qualification de la CAN U20.

Le Sénégal aurait du l’emporter 23-22 n’y n’était l’erreur de l’arbitre tunisien de la rencontre. Voilà l’affirmation de Guédel Ndiaye, patron du rugby sénégalais qui s’est confié au micro de Wiwsport après la défaite des Lionceaux 23-27 ce samedi devant la Cote d’ivoire. « Je suis assez triste même si les deux équipes méritaient de gagner , c’est clair. C’était un match très serré mais on perd sur une erreur d’arbitrage que personnellement je n’ai jamais vu (…) Là ce n’était pas une touche normal mais ce que l’on appelle une pénaltouche. Il y’avait une pénalité et donc on tape en touche et c’est celui qui tape en touche qui reprend et joue la touche pour lui. On a tapé et l’ivoirien a joué la touche pour lui alors qu’il ne pouvait pas. C’était à nous de la jouer. Et c’est c’est sur cette action qu’ils nous contrent et marquent. On menait 23-22, le match était déjà fini et on perd sur cette faute là. L’arbitre l’a reconnu et il a dit qu’il allait faire un rapport pour dire qu’il s’est trompé mais bon vous savez que ça ne sert strictement à rien. C’est dommage et je ne pense pas qu’ils vont nous donner la victoire sur tapis vert » a affirmé Guédel Ndiaye.

Le président de la FSR de reconnaître toutefois le bon niveau du Sénégal et de la Côte d’ivoire qui dans l’ensemble du match ont montré un très beau visage. « Les ivoiriens ont très bien joué. Ils nous ont dominé pendant 30 minutes même si à la fin c’est nous qui avons dominé. Devant on a été très forts, mais on a été un peu trahis par certains joueurs qui ont fait beaucoup d’en avant. Ils ont été contractés par le match. Mais c’est bien dommage de ne pas avoir gagné ce match (…) Au moins on pourra se dire qu’on a perdu contre nos cousins ivoiriens. On dit un grand merci à l’armée sénégalaise qui nous a prêté son terrain d’entrainemnt à Bel Air, qui nous a hébergé pendant une semaine et nous a donné ses bus. On se débrouille avec les moyens du bord » .

