Ce dimanche, à travers d’une petite visite des lieux, les Lions Locaux ont pu s’enquérir de l’état de la pelouse du stade Nelson Mandela où ils affronteront l’équipe du Madagascar. Ils ont effectué une promenade de quelques minutes sur la pelouse. Certains en ont profité pour réaliser des photographies.

Cette infrastructure de dernière génération qui répond à toutes les normes de la Fifa, selon le Directeur technique national (Dtn)accueillera la deuxième demi-finale de ce championnat d’Afrique des Nations, édition 2023, qui mettra aux prises le Sénégal à l’équipe locale du Madagascar. « C’est bien équipé, car on a eu à visiter les vestiaires qui sont très grands avec un petit terrain d’échauffement et un bureau pour l’entraîneur à l’intérieur, des salles de massage. Mais il y’a surtout la pelouse qui est dans un excellent état. C’est vrai qu’elle n’est pas hybride comme celle d’Annaba où on a joué nos 4 premiers matches. Mais c’est un terrain entièrement gazonné avec une bonne qualité », estime Mayacine Mar.