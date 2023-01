Gaziantep peut aussi remercier Papy Djilobodji. Le défenseur sénégalais a inscrit l’un des deux buts de la victoire sur la pelouse d’Ankaragücü (0-2) samedi.

Gaziantep respire à nouveau. Sans victoire en Championnat depuis le 15 octobre dernier, la formation d’Erdal Gunes a mis fin à une série de neuf rencontres auxquelles elle n’avait pas gagné. En déplacement sur le terrain d’Ankaragücü, elle s’est en effet imposée sur la marque de 2 à 0 avec notamment un but de son défenseur sénégalais.

L’ancien joueur du FC Nantes a superbement repris de la tête une remise de Furkan Soyalp sur corner pour ouvrir le score (47e). Au passage, Papy Djilobdji s’offre son premier but de la saison et le 15e avec Gaziantep. Au plan comptable, les Rouge et Noir remonte provisoirement à la 11e place, avec quatre points d’avance sur le premier relégable.

GOL | Ankaragücü 0-1 Gaziantep FK ⚽️ 47' Djilobodji Anlık goller ve maç yayınları için takip: @GoltubeTv pic.twitter.com/WB5z8kfZRU — Takip: @Goltubetv (@anindagol20) January 28, 2023

