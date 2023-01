Ce samedi au stade Lat Dior de Thiés , l’équipe nationale U20 du Sénégal a été battu 23-27 par la Côte d’ivoire dans le cadre du match qualificatif à la CAN de la catégorie. Les Lionceaux sont donc éliminés et ne participeront pas à la CAN U20 (Trophée Barthes) prévue à Nairobi (Kenya) du 20 avril au 1er mai 2023.

Incroyable scénario d’un match à couper le souffle. Les Lionceaux du Sénégal et les Éléphanteaux de la Côte d’Ivoire se sont donnés coup pour coup à l’occasion du match de repêchage comptant pour la phase de qualification de la Coupe d’Afrique des Nations U20 communément appelée Trophée Barthes.

Dans cette rencontre sous le chaud soleil du stade Lat Dior de Thiés, rien ne fut facile pour les protégés de Bayel Moussa Tounkara « Baba Galé ». Menés 12-0 après quelques minutes de jeu notamment grâce à deux essais de la Côte d’Ivoire, les Lionceaux trop timorés, vont se réveiller revenant à 12-06 avant que Rassoul Cissé ne réalise une belle échappée après un débordement sur le flanc gauche pour marquer un essai et revenir à un point. Toutefois, les ivoiriens vont répondre en marquant à leur tour suite à une pénalité qui leur a été accordé. À la pause les Éléphanteaux mènent alors 13-15.

Au retour des vestiaires, le match devient alors beaucoup plus équilibré qu’en première mi-temps. Dans un stade acquis à la cause du Sénégal avec la présence de plusieurs écoles de rugby venus soutenir les Lionceaux, le Sénégal résiste tant bien que mal aux joueurs ivoiriens visiblement plus costauds. Mais cela ne va pas durer. Après une succession de pénalités proche de sa ligne d’en-but, le Sénégal concède un essai de pénalité et la Côte d’Ivoire creuse l’écart au score 13-22. Toutefois, l’avance des hommes de Dao Gaossou sera de courte durée puisque les Sénégalais, déterminés à gagner ce match reprennent l’avantage (23-22) presque contre le cours du jeu après un joli numéro en solo de Mandani Gerard Vincent qui a passé en revue toute la défense Ivoirienne.

Une erreur d’arbitrage qui coûte cher aux Lionceaux …

Malheureusement en toute fin de rencontre, une erreur d’arbitrage va doucher le stade Lat Dior. Sur une touche, l’arbitre tunisien Aymen Jriji accorde une pénalité à la Côte d’Ivoire alors que la possession était bien sénégalaise comme l’a signalé l’arbitre de ligne. Les Éléphanteaux ne vont pas se faire prier pour transformer l’essai et remporter le match à quelques seconde de la fin 23-27. Le Sénégal y était presque, mais ne verra pas la Can U20… À moins d’un retournement de situation puisque le team manager des Lionceaux a annoncé qu’il allait introduire un recours dans les plus brefs délais.

Wiwsport.com