Alors qu’Aston Villa et Crystal Palace se seraient renseignés pour Ismaila Sarr, Watford ne compte pas brader son international sénégalais dans ce mercato.

Une fois n’est pas coutume. À chaque période de transferts depuis son arrivée en Angleterre l’été 2019 provenance de Rennes, l’avenir d’Ismaila Sarr du côté Watford est annoncé incertain. Et ce mois de janvier 2023 ne demeure absolument pas une exception, bien contraire. Pour la énième fois, l’attaquant sénégalais est ciblé par des clubs de Premier League.

En effet, selon les informations de The Sun, Crystal Palace et Aston Villa, qui étaient déjà intéressés l’été dernier, auraient essayer de reprendre la température pour en savoir plus de la situation d’Isma. Cependant, il faudra encore se mouiller. Car, selon la même source, Watford ne compte pas se séparer de son Champion d’Afrique pour moins de 28 millions d’euros.

wiwsport.com