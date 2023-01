Représentant de Nicolas Jackson, Diomansy Kamara s’est confié sur le transfert avorté de l’international sénégalais à Bournemouth.

Ce vendredi, Nicolas Jackson a vécu une terrible désillusion dans sa jeune carrière. L’attaquant international sénégalais de 21 ans devait quitter Villarreal pour rejoindre la Premier League, plus précisément le club de Bournemouth. Mais par malheur, il ne signera finalement pas chez les Cherries. La raison, il n’a pas réussi sa visite médicale. Une déception autant pour lui que pour son entourage, notamment Diomansy Kamara.

« Ce n’est pas la fin, juste le début »

Représentant du joueur, l’ancien international sénégalais a confirmé cet échec dû à une blessure aux ischio jambiers, et le retour de Nico Jackson dans son club d’appartenance, Villarreal. Mais pour l’ex-attaquant des Lions, ce n’est que partie remise dans la jeune carrière du natif de Banjul qui aura certainement d’autres opportunités d’aller monnayer son talent ailleurs, ce qu’il poursuivra à faire en Espagne, en Liga.

« L’accord est terminé. Pas de départ en Premier League (pour Nicolas Jackson), légèrement blessé aux ischios et pas prêt avant quelques semaines pour le Championnat anglais », a détaillé Diomansy Kamara sur une Story partagée sur son compte Instagram. » Par ailleurs, il affirme que toutes les négociations ont été rompues par le club espagnol qui va donc devoir compter à nouveau sur le Sénégalais dans l’effectif de Quique Setién.

« Villarreal a décidé de stopper les négociations et de faire revenir sa pépite Nicolas Jackson, ajoute le consultant de Canal+. Dieu est au contrôle. Ce n’est pas la fin, juste le début. À bientôt ! On retourne en Liga. » Enfin, il a remercié les différents clubs qui voulaient s‘offrir son protégé. « Merci à Bournemouth, Everton et Southampton pour l’intérêt. »

