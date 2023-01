Alors que Le Havre se dirigeait vers sa première défaite depuis le mois d’août, Jamal Thiaré a surgi en fin de match pour permettre à son club d’arracher le nul face à Amiens, ce samedi (1-1).

Formose Mendy, Papiss Demba Cissé et leurs partenaires ont forcément de quoi avoir de terribles regrets. Longtemps devant face au Havre AC, ce samedi, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, Amiens a laissé échapper la victoire en fin de match. Sauvé par son Sénégalais, Jamal Thiaré, le HAC a égalisé à la 88e minute.

Sur un coup-franc, l’attaquant de 29 ans est trouvé au second poteau et punit les Amiénois, qui ont raté énormément d’occasions. C’est son quatrième but cette saison. Une réalisation qui permet au Havre AC d’emmener sa série d’invincibilité en Championnat à 18, mais les Havrais ont vu Bordeaux revenir à 7 points.

De son côté, Amiens, qui comptait sur Formose Mendy dans cette rencontre et Papiss Ciss, entrée en fin de partie, concède donc un frustrant match nul et stagne à la 6e place de Ligue 2.

𝗝𝘂𝘀𝗾𝘂'𝗮𝘂 𝗯𝗼𝘂𝘁 !!!!! 👊 Même dans un soir plus que moyen, les Ciel&Marine sont allés arrachés l'égalisation par Jamal Thiaré à la 88e !

Amiens avait ouvert le score à la 11e sur un csc de Victor Lekhal.#ASCHAC | 1⃣-1⃣ pic.twitter.com/pnpHDEKoQH — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) January 28, 2023

wiwsport.com