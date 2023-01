Hier à Radisson Blu, s’est tenue, sous la présidence de Diagna Ndiaye du Cnoss, une cérémonie de signature de conventions et d’octroi de bourses de préparation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. A l’arrivée, ils sont 18 athlètes bénéficiaires

Dix-huit athlètes sénégalais, issus de dix disciplines sportives, bénéficient d’une bourse de préparation en vue d’une qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L’octroi de ces bourses a été rendue possible dans le cadre d’une signature de conventions dont la cérémonie a eu lieu hier à Radisson Blu, sous la présidence du patron du Cnoss, Mamadou Diagna Ndiaye.

Parmi les bénéficiaires, on peut citer, entre autres, le Judoka Mbagnick Ndiaye, Yacine Diaw, Mansour Lô pour le Taekwondo, François Mendy en athlétisme. Les athlètes paralympiques ne sont pas en reste.

Dans sa prise de parole, Mamadou Diagna Ndiaye de souligner qu’avec ces bourses, d’une valeur globale de plus de 390 millions Cfa pour 18 mois, les athlètes sénégalais auront l’occasion de se frotter avec ce qui se fait de mieux à l’extérieur.

«Vous êtes notre cœur de cible et au cœur de nos préoccupations, et la finalité de notre action, aujourd’hui et toujours, restera de créer, à votre profit, les conditions nécessaires de la performance et du succès. A cet effet, les 18 athlètes sélectionnés pour le programme Cap Paris 2024 seront mis dans les meilleures conditions pour obtenir une qualification aux Jeux Olympiques et Paralym-piques de Paris 2024», rassure le président du Cnoss, qui avait à ses côtes le Sg du ministère des Sports, Paul Dionne et ses collaborateurs.

«Ces athlètes bénéficiaires des bourses de préparation seront accueillis, avec les meilleurs, dans les grands centres de préparation, partout dans le monde. Certains sont déjà aux Usa, d’autres en France, d’autres encore au Danemark et bien sûr au Sénégal ; et tous évoluent, avec les meilleurs, dans des centres dédiés au haut niveau», ajoute celui qui préside le Cojoj Dakar 2026.

Il n’a pas manqué de féliciter ceux qui ont contribué à un tel résultat. «Je voudrais féliciter de façon appuyée la Commission technique du Cnoss et les directeurs techniques nationaux, qui ont contribué à cet important chantier, coordonné et mené avec efficacité par Balla Dièye, en sa qualité de président de la Commission des athlètes du Cnoss.»

Et Diagna Ndiaye de conclure : «Je vous encourage, en mon nom propre et au nom du Cnoss, et vous exhorte à donner le meilleur de vous-mêmes, pour une participation de qualité qui ne se suffise que de la victoire.

Vous saurez, je n’en doute pas, porter haut le drapeau du Sénégal et tenir le rang d’ambassadeurs distingués des valeurs olympiques d’excellence, d’amitié et de respect.»

Wiwsport avec Le Quotidien