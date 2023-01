Nouvelle recrue de Granada, l’attaquant sénégalais a été présenté à la presse ce vendredi. L’occasion pour le nouveau numéro 8 du côté de Los Cármenes de revenir sur ce choix.

Mis à l’écart à Alanyaspor depuis plusieurs semaines, Famara Diédhiou a décidé de quitter le club turc cet hiver pour rejoindre l’Espagne, où il s’est engagé en faveur de Granada, pensionnaire de LaLiga SmartBank (D2) et aspirant et faire son retour en Liga. Tout juste arrivé chez les Rojiblancos, qu’il a rejoint sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat, l’ancien joueur de Clermont et de Bristol City s’est expliqué sur son choix de rallier l’Andalousie.

« Je suis venu ici pour l’aspect sportif, surtout après le projet qui m’a été proposé. Je suis là pour l’objectif du club. Je veux jouer, avoir du temps de jeu et donner le maximum de moi-même pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Je suis un joueur qui aime se donner à fond pour le club qui me fait confiance et pour ses supporters. Mes qualités ? Je préfère qu’on me juge sur le terrain », a déclaré le Champion d’Afrique de 30 ans lors de sa présentation à la presse ce vendredi.

Pour son quatrième championnat, Famara Diédhiou assure également que son expérience dans d’autres pays va l’aider à s’adapter au football espagnol. « Ce sera mon quatrième Championnat. J’ai joué en France, en Angleterre et en Turquie, et j’ai toujours réussi à m’adapter. Je suis focus sur ça pour apporter le maximum de moi-même. Si je suis prêt physiquement ? Je me suis entraîné chaque jour pour l’aspect physique. Je suis prêt. J’ai été très bien accueilli. Je commence à me familiariser pour les joueurs qui m’ont très bien accueilli. Ce que le coach attend de moi ? Il est content que je sois ici pour apporter un peu plus à l’équipe. »

wiwsport.com