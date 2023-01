En difficulté en Premier League où il n’a plus gagné depuis cinq matchs, Leicester City a repris de la confiance en coupe. Ce samedi en début d’après-midi, les Foxes se déplaçaient sur la pelouse de Walsall, pensionnaire de League Two (D4 anglaise), à l’occasion du quatrième tour de la FA Cup

Dans un match où ils ont dominé sans jamais été à l’abri d’une surprise, les hommes de Brendan Rodgers ont fini par l’emporter pas la plus petite des marques (0-1). C’est Kelechi Iheanacho, sur un décalage de Nampalys Mendy, qui a fait la marque en inscrivant un superbe but à la 68e minute.

