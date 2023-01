L’attaquant des Lions locaux Cheikh Ibra Diouf a donné son analyse de la victoire du Sénégal devant la Mauritanie 1-0 en quart de finale du CHAN ce vendredi.

Fer de lance de l’équipe de Pape Thiaw, Cheikh Ibra Diouf n’a pas trouvé le chemin des filets ce vendredi en quart de finale du CHAN contre la Mauritanie. Mais l’importance est ailleurs, les Lions ont pu décrocher leur qualification en gagnant le match sur la plus petite des marges à l’issue d’un match très disputé contre une équipe joueuse des Mourabitounes.

« Si vous regardez la physionomie du match, c’est la Mauritanie qui a eu la possession du ballon. Mais nous nous étions préparé à cela et on a su gérer le match après avoir marqué un but. On a su mettre en place nos idées dans ce match » a expliqué l’attaquant de 19 ans.

