Les Lions affronteront mardi prochain Madagascar, qui a facilement écarté le Mozambique en quarts de finale.

Vainqueur 1-0 de la Mauritanie vendredi, l’Equipe Nationale du Sénégal connaît désormais sont adversaire pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations. Un morceau à ne pas négliger car ce sera la très surprenante équipe de Madagascar. Très séduisants et sûrs de leur force, les Bareas ont sèchement écarté le Mozambique (3-1) ce samedi.

Devant à la pause grâce à un but de Solom Raza (18e), les hommes de Rakotondrabe Romuald ont plus concrétisé lors domination en seconde période. Si Olivier Tokinantenaina s’est vu refuser un but (59e), Jean Razafindrakoto va réussir à doubler la mise quelques minutes plus tard (67e), avant que Ravelomanantosoa ne mette fin au suspense (87e).

Un succès qui ouvre à Madagascar les portes d’une demi-finale historique puisque les Bareas participent à leur première phase finale de CHAN. C’est donc un énorme morceau qui s’élèvera devant les Lions du Sénégal, qui ont l’ambition de rallier, pour la première fois de leur Histoire, une finale de CHAN. Rendez-vous mardi (19h00 GMT) au Stade Nelson Mandela.

FULL-TIME! ⏰ 🇲🇬 Madagascar 3-1 Mozambique 🇲🇿 What a night for Madagascar who cruise past Mozambique 👏 #TotalEnergiesCHAN2022 | #MADMOZ pic.twitter.com/sNoMHorSdE — MARHABA (@CAF_Online) January 28, 2023

wiwsport.com