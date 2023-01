Suspendu temporairement par le Cazoo Baskonia, Pierria Henry a retrouvé le sourire avec le soutien des supporters du club espagnol.

Ce sont ces genres de messages qui peuvent faire passer un homme de l’ombre à la lumière. Après la suspension que lui a infligé son club du Cazoo Baskonio suite à un contrôle positif à un test antidopage, le meneur sénégalais de 30 ans a retrouvé le sourire.

En effet dans une vidéo postée sur Instagram, on y voit un Pierria Henry heureux sur le bord du parquet du Baskonia en marge d’un match dudit club. La cause est que le joueur a aperçu des fans avec une pancarte où il est mentionné : « Pi, We are all with U, Stay strong » (Pierria Henry, Nous sommes tous avec toi, sois fort [Ndlr]). Un geste de soutien fort de la part des supporters de Baskonia qui a eu le mérite d’illuminer le visage de Pierria Henry malgré les moments difficiles qu’il vit en ce moment.

"Pi, WE R ALL WITH U, STAY STRONG"

(Pi, todos estamos contigo, sé fuerte.#ElMensajeDelBaskonismo

El momento en el que Pierrià Henry lo lee y su reacción ¡NOS ENAMORA!

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

🔄 si tú también estás enamorado de Pi.

♥️si tú también estás enamorado de Henry. pic.twitter.com/S2GyfWTAF1 — KIROLEROS.com 101.6fm (@kiroleros) January 27, 2023

Wiwsport.com