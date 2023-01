Dans une rencontre maîtrisée du premier coup de sifflet au dernier, les Lionnes ont écrasé la Guinée-Bissau 4-0 en demi-finale du Tournoi UFOA/A pour retrouver le Cap-Vert ce dimanche pour le titre.

Il ne peut quasiment rien arriver à ces Lionnes. Dans une belle ambiance au Stade Marcelo Leitao, les joueuses de Mame Moussa Cissé ont donné une nouvelle grande leçon à la Guinée-Bissau à l’occasion de la seconde demi-finale du Tournoi UFOA de la Zone Ouest A. Si l’entame du match a semblé équilibrée, Hapsatou Malado Diallo et ses partenaires ont progressivement imposé leur rythme aux Djurtus.

Après une dizaine de minutes assez ternes, le Sénégal réussira à débloquer la situation. Sur une chevauchée, Hapsatou Malado Diallo parvenait à s’incruster dans la surface de réparation bissau-guinéenne. Elle enchaîne avec une frappe mais bute sur la gardienne. Trop malheureuse sur le coup, cette dernière fait retomber la balle dans les pieds de Nguénar Ndiaye, qui n’a qu’à la fusiller pour ouvrir le score (13e).

Les Lionnes intouchables

Grâce à leur gardienne, qui a repoussé plusieurs occasions très nettes du Sénégal, et un manque de chance côté sénégalais, notamment sur un coup-franc « juninhesque » de Korka Fall (18e), les Bissau-Guinéennes ont ensuite réussi à ne pas prendre l’eau. Mais elles se feront surclasser dès la reprise par l’insatiable Malado Diallo. Dans la foulée d’un nouveau coup-franc de Korka Fall qui finit encore sur la transversale, le Sénégal obtenait un penalty pour une faute de main et doublait la mise grâce à Hapsatou Malado Diallo (50e).

Auteure là de son huitième but dans le tournoi, cette dernière ne s’arrêtera pas en si bon chemin, parce que quelques minutes plus tard, elle signait un doublé suite à un très bon travail de Coumba Sylla Mbodji (68e). Là voilà maintenant compter neuf buts en seulement 5 matchs et plus que jamais meilleure buteuse de la compétition. Malgré leur gardienne, encore une fois, les Bissau-Guinéennes vont prendre le tarif, c’est-à-dire encaisser un quatrième but, comme tous les autres adversaires du Sénégal.

Récompensée d’une excellente prestation, la capitaine Korka Fall, par ailleurs élue « Femme du Match », va clore la victoire en marquant un joli but (81e). Et devinez qui était au service ? Hapsatou Malado Diallo bien évidemment. Cette nouvelle victoire avec quatre buts inscrits permet donc aux Lionnes de se qualifier pour la grande finale du Tournoi UFOA/A et elles défieront le Cap-Vert ce dimanche soir (18h00 GMT). Les Cap-verdiennes ont remporté leur duel face à la Gambie (2-1). Une finale qui s’annonce très disputée.

wiwsport.com