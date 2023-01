Grâce à un Boulaye Dia en réussite, la Salernitana a obtenu son premier succès en Serie A depuis trois mois en battant Lecce vendredi (2-1).

Elle n’avait plus remporté le moindre match en Championnat depuis le 30 octobre, et une victoire époustouflante sur la pelouse de la Lazio Rome (3-1). Trois mois plus tard, la Salernitana s’adjuge de nouveaux trois points, grâce à un succès 2-1 à Lecce, vendredi, à l’occasion de la 20e journée de Serie A. Les Grenats s’installent donc au milieu du classement (14e).

Davide Nicola a trouvé la formule et permis à son attaquant international sénégalais Boulaye Dia de se démarquer à nouveau en imposant un 4-3-3 pour la première fois cette saison. Sur son huitième but de la saison et sa quatrième passe décisive, le Champion d’Afrique de 26 ans a ouvert le score dès la 5e avant de se mettre au service de Tonny Vilhena (20e).

