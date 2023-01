Ex capitaine de l’équipe nationale locale du Sénégal, El Hadji Moutarou Baldé a apprécier la performance de ses coéquipiers qui se sont qualifiés pour le dernier carré mais a également confié avoir vu une belle équipe en face.

La série d’invincibilité de la Mauritanie a pris fin ce vendredi face au Sénégal en quart de finale du Championnat d’Afrique des Nations 2023 (CHAN). Les Lions locaux ont battu les Mourabitounes sur le score de 1-0 et s’ouvrent les portes des demies-finales du tournoi. Latéral droit des Lions et ex capitaine de la sélection, Moutarou Baldé a décrypté la qualification des siens avant d’aborder la demi finale dont l’adversaire sera connue demain.

« Aujourd’hui o a eu un match très difficile parce qu’on ne s’attendait pas à ce que l’adversaire produise ce niveau de jeu. Ils nous ont causé des problèmes pendant la plupart du temps. Mais Dieu merci, les garçons ont fait le travail et ils ont bien gérer la partie. Demi-finale ? On va poursuivre la compétition en prenant match par match. Nous demandons aux supporters de continuer à prier pour nous » s‘est exprimé le joueur du Teungueth FC.

Wiwsport.com