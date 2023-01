L’attaquant de Villarreal s’est blessé aux ischio-jambiers ces dernières semaines, et après que le Sous-marin Jaune et Bournemouth aient conclu un accord pour le transfert, Nicolas Jackson n’avait pas réussi l’examen médical de routine pour signer au club anglais.

Comme le rapporte le journaliste Fabrizio Romano, la raison de cette rupture serait causée par la nature de la blessure étant plus grave que prévu. Alors qu’il était prévu que le joueur puisse être prêt d’ici la mi-février, les médecins ont estimé qu’après les scanners effectués sur le joueur, il serait absent encore un mois, jusqu’en mars.

Nicolas Jackson serait donc déjà de retour pour Villarreal. Enfin, le joueur ne signera pas pour Bournemouth et pourrait rebondir plus vite dans le marché au regard de sa cote sur le marché durant cet hiver. Pour rappel, Bournemouth, Everton, Southampton et même l’AS Monaco ont manifesté leurs intérêts pour l’ancien de Casa Sports.

Understand Bournemouth deal to sign Nico Jackson is now off. Medical tests failed as he was expected to be back from hamstring injury on February 10 but Bournemouth doctors feel he won’t be ready before March 10. 🚨⛔️🍒

Nico Jackson, now back to Villarreal. pic.twitter.com/cI86AosKOT

