Au lendemain d’un accord total entre les différentes parties du dossier, le transfert de l’attaquant sénégalais vers les Cherries a été freiné au cours de la visite médicale que le joueur sénégalais n’a pas passé avec succès. Selon nos informations, le joueur qui est resté quelques jours sans jouer avec Villarreal, trainerait une gêne.

Toutefois, ce deal qui devrait se faire autour d’un montant de 23 M€ hors bonus connaîtra des avancées ce vendredi. En effet, le célèbre journaliste affirme que le verdict final de la visite médicale de Nicolas Jackson sera connu ce vendredi.

Bournemouth complete the signing of Antoine Semenyo from Bristol City — deal valid until June 2027, medicals done tonight 🚨🇬🇭🍒 #transfers

Final verdict on Nico Jackson medicals expected on Friday. pic.twitter.com/1gtNUh2IFZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2023