Coup dur pour le jeune attaquant sénégalais, Nicolas Jackson. Alors qu’il avait effectué sa visite médicale en vue de signer à Bournemouth, le club a décidé de ne pas concrétiser le deal à cause de sa visite médicale.

Nous vous l’annoncions en début d’après-midi et nous en savons plus sur le dossier Nicolas Jackson Bournemouth. Bloqué dans sa signature dans le club anglais à cause d’un souci lors de la traditionnelle visite médicale, le buteur sénégalais ne signera pas chez les Cherries cet hiver.

Nous y reviendront plus amplement !

